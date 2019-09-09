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Gaziantep’te Beşiktaş tribün fiyatları 130 lira!
Gazişehir Gaziantep

Gaziantep’te Beşiktaş tribün fiyatları 130 lira!

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig dördüncü hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

9 Eylül 2019 18:53

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan Gazişehir Gazintep-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Zorlu karşılaşmanın normal bilet fiyatları 100 lira ile 750 lira arasında satışa sunulurken kadın ve öğrenci taraftarlara yönelik bilet fiyatları ise 30 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Kalyon Stadı’nda Beşiktaş taraftarına ayrılan misafir takım tribününün bilet fiyatı ise 130 lira olarak açıklandı.

Öte yandan taraftarların passolig kartlarına bilet yükleme işlemini Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gazişehir Passolig noktasından da yapabileceği vurgulandı.

Son güncelleme 18:53 | 9 Eylül 2019
beşiktaş Gazişehir Gazintep süper lig
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