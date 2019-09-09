FIBA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nın ikinci turu, K ve L gruplarında oynanan maçlarla sona erdi.

K Grubu’nda Yunanistan, Çekya’yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya’yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu’nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı.

L Grubu’nda ise Avustralya, Fransa’yı 100-98’lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

12 Dev Adam Olimpiyat Elemeleri biletini kaptı Milli Takım, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda`ya 102- 101 mağlup olmasına rağmen Olimpiyat elemeleri oynamaya hak kazandı. İlgili Haberi Oku

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Çekya-Yunanistan: 77-84

ABD-Brezilya: 89-73

Takım Maç G M AS YS Puan 1. ABD 5 5 0 437 330 10 2. Çekya 5 3 2 417 395 8 3. Yunanistan 5 3 2 403 382 8 4. Brezilya 5 3 2 409 427 8

L Grubu:

Dominik Cumhuriyet-Litvanya: 55-74

Fransa-Avustralya: 98-100

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Avustralya 5 5 0 458 416 10 2. Fransa 5 4 1 447 369 9 3. Litvanya 5 3 2 424 336 8 4. Dominik Cumhuriyeti 5 2 3 337 390 7

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Salı 14.00 / Arjantin – Sırbistan

Salı 16.00 / İspanya – Polonya

Çarşamba 14.00 / ABD – Fransa

Çarşamba 16.00 / Avustralya – Çekya