Fenerbahçe’nin milli gururu

A Milli Futbol Takımı, Andorra'yı zorlandığı maçta 1-0'la geçerken sahanın yıldızları sarı-lacivertli futbolcular oldu. Oyuna ikinci yarı dahil olan Ozan Tufan, milli takımı ipten alırken 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu 90 dakika sahada kalarak performansıyla takdir topladı.

FİLENİN SULTANLARI’NDA EDA ERDEM YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Filenin Sultanları'nın Avrupa ikincisi olmasında başrol oynadı. Milli takımın kaptanlığını da üstlenen Eda, performansıyla final oynayan milli takımın en başarılı isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'ye uzun bir aradan sonra dönen Naz Aydemir Akyol da milli takımın başarısında pay sahibi olarak sarı-lacivertli camiayı performansıyla mutlu etti.

MELİH MAHMUTOĞLU’NDAN ÇİN’DE İYİ PERFORMANS

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda Çin'de istenilen başarıyı yakalayamasa da Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu etkili bir performans ortaya koydu.

Melih Mahmutoğlu, özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla milli takımın en önemli ismi oldu.

YABANCILAR DA MUTLU ETTİ

Fenerbahçe'nin yabancı sporcuları da milli takımlarında başarılı performanslar gösterdi. Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric, milli takımının Çekya'yı 2-1 yendiği maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi kadın voleybolcu Brankica Mihajlovic de Sırbistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonu oldu.