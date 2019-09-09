Eskişehirspor’da Fuat Çapa Başkan Osman Taş’a cevap verdi! ‘Eskişehirspor’a nasıl bir zarar verdim?’

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada pek çok konuya değinen Çapa, kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu basın toplantısını düzenlemek zorunda kaldığı için camiadan özür dilediğini belirtti. Kulüp Başkanı Osman Taş'ın son toplantısında “”Benim gözümde Eskişehirspor'a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa'dır” sözlerinin kendisini derinden yaraladığını kaydeden Çapa, ne gibi zararlar verdiği konusunu kendisine sormak istediğini vurguladı. Çapa, “Benim kendisine bile zararım olmadı. 3 ay imzalatamadığı Es Store sözleşmesi için beni aradı ve kendisine yardımcı olmamı istedi. Kendisine bu konuda yardımcı olmuşumdur. Yani kendisine bile faydam oldu. Benim kişisel sorunum kimse ile olmaz. 2018 -2019 sezonunda şampiyonluk hedefi ile kurulan futbolculara lisans çıkartamadık. Pek çok sorun yaşadık. Biz ekibimiz ile birlikte bu camianın ışığını söndürmeme adına profesyonel kimliğimizi bir kenara bırakıp, duygularımız ve amatör ruhumuz ile çalışmaya karar verdik. Kendimize onur meselesi yaptık. ‘Bu şehir benim de şehrim' deyip taşın altına gövdemizi koyduk. Yöneticilerimiz, icra kurulumuz, büyük taraftarımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız velhasıl tüm camiamız kucaklaştı ve birlikteliği sağladı. FİFA dosyalarında eksi 6’ların gelmemesini, kulüp lisansının alınmasının, transfer tahtasının kaldırılmasını sağladık. Bunların hepsi bu camianın ne kadar güçlü ve sağlam olduğunun göstergesidir” dedi.

“Eskişehirspor'a nasıl bir zarar verdim?”

Amacının polemik oluşturmak olmadığını bildiren Fuat Çapa, “Eskişehirspor'a nasıl bir zarar verdim? Transfer tahtası açılsın diyerek günde en az 2 saat telefonda alacaklı futbolcuyu ve avukatları ile görüşerek mi? Transfer tahtası açılırken bırak maaş almayı kendi cebinden maddi destek vererek mi? Bir profesyonel teknik direktörü olarak idmandan önce ve idmandan sonra koşarak siyasetçinin, iş adamının kapısını çalıp maddi ve manevi destek isteyerek mi? Geçtiğimiz sezon 30’dan fazla futbolcuyu para almadan tutarak mı? Eskişehirspor'a zarar veren kişi Polonya ve Afyonkarahisar kampını ikili ilişkilerini kullanarak hatta kulübün kasasından 1 lira çıkmadan sağlar mı? Yine ikili ilişkilerini devreye sokarak bir takımın yıllık 600 bin TL maliyeti olan spor malzemelerini ücretsiz sağlayarak mı? Eskişehirspor'a zarar veren kişi, verilen ödeme sözleri yerine gelmediği için futbolcuları arayarak gelmelerine yardımcı olarak mı? Yöneticilerine birlikteliği biran önce içinizde sağlayın bu takıma zarar veriyor diyerek mi?” sorularını yöneltti.

“Ültimatomu ben mi verdim yoksa camia mı?”

Geçen haftalarda yönetime ültimatom verdiklerini hatırlatan Fuat Çapa bu konuya da açıklık getirerek şunları dile getirdi:

“Bir teknik direktör, bir kulüp başkanına ültimatom vermez haklısınız. Bunu ben de biliyorum. Daha önce söyledim, ‘burada profesyonel düşünen bir teknik direktör, duygularını ve amatör ruhunu katmazsa zor' diye. Şimdi camia olarak kendimize soralım. Ültimatomu ben mi verdim yoksa; ‘ödemeler yapılmadı' diyerek 1 Temmuz'da gelmeyen oyuncular mı? Yine ödeme sözü verilip, o söz yerine gelmedi diyerek idmana çıkmayan oyuncular mı? Vermiş olduğu sözleri yerine getiremediği için başkanın istifasını karar defterine yazan yöneticiler mi? Başkan döndükten sonra kongre kararı alan yöneticiler mi? ‘Kongre kararı iptal olursa istifa edeceğim' diyen yöneticiler mi? Yoksa ben mi? Hatta istifa eden yöneticiler mi? Şehrin ileri gelenleri iş adamları mı? Ültimatomu ben mi verdim yoksa camia mı? Evet benim profesyonellik gereği ve bulunmuş olduğum konumda bunları söylemem doğru değil. Daha önce de söyledim burada ben profesyonel bir iş yapma ortamında bugüne kadar çalışamadım. Sizlerden biri olduğum için, birilerinin bunu ifade etmesi gerektiği ihtiyacını duyduğum için. Bu sorumluluğu da ben üzerime almak zorumda kaldım. Bu şartlar altında yalnız sahaya konsantre olmak herkes için çok zor.”

“Futbolcu alacaklarını ve TOKO dosyasını kapatma koşulu ile bugün bırakmaya hazırım”

Bu takıma olan inancın kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bu arkadaşlar sezon sonunda herkesin yüzünü güldürecektir. Bundan şüphemiz olmasın. Yeter ki onların saha içindeki mücadeleyi camia olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi birlikte saha dışında da verelim. Tazminatı ödeyecek gücümüz varsa, bunun ile FIFA dosyalarımızı kapatalım veya aylardır maaş alamayan kendi futbolcularımıza personelimize, sağlık ekibimize, şoförümüze, malzemecilerimize ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza verelim. Ben istemiyorum. Tazminat ücretini kendisi ödeyeceğini söyledi, bu rakamı ödesin, futbolcu alacaklarını ve TOKO dosyasını kapatma koşulu ile bugün bırakmaya hazırım. Zarar veriyor kelimesi bana çok ağır geldi. Bunu hak edip etmediğimi camianın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Geçmişte yaşanalar bugünlerde konuşuluyor, bugün yaşananlar da gelecekte konuşulacak. Eskişehirspor sevdamız bitmedi bitmeyecek” şeklinde konuştu.