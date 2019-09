Eda Erdem Dündar: ‘Aynı zamanda hem çok üzgünüm hem çok gururluyum diyebilirim’

Türkiye, 2019 Kadınlar EuroVolley Finali’nde Sırbistan’a 3-2 mağlup olurken turnuva boyunca oyunuyla organizasyona damga vuran Eda Erdem Dündar, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan, “Aynı zamanda hem çok üzgünüm hem çok gururluyum diyebilirim. Karışık duygular yaşıyorum. Turnuvayı düşünüyorum. Bence şu aşamada bulunduğumuz nokta herkes için sürpriz olan bir nokta. Kimse finalde olabileceğimizi düşünmüyordu. Ama biz Filenin Sultanları olarak Ankara seyircisinin desteğiyle finale kadar gelmeyi başardık” dedi.

Eda, “Bu 16 seneden sonra bunu yaşamak çok mutluluk verici ama iki sayıyla altın madalyayı kaybetmek de çok üzücü. Sırbistan'a karşı özellikle tie break'te çok basit hata yaptığımızı düşünüyorum. Rakip Avrupa ve dünyanın zirvesinde olan Sırbistan olunca hatayı affetmiyorlar. Onları da tebrik ediyorum, çok iyi bir ekipler. Çok iyi mücadele ettiler. Ama bir ara onları maç gidiyor mu diye korkuttuğumuzu hissettiğimi söylemem gerekiyor. Günün sonunda gümüş madalya da bence çok keyifli. Gönül tabi ki altın madalyayı isterdi” ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti: `Takımın yaptıklarından çok mutluyum...` Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, nefes kesen finalin ardından açıklamalarda bulundu. Guidetti, Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik dedi.

Kaptan, sözlerini şöyle noktaladı: “Yine de verdiğimiz mücadele takdir edilecek seviyede diye düşünüyorum. Takımımla da gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan federasyonumuza, bize adeta bir baba olan Akif Başkan'ımıza, Kurtaran Abimize, menajerimiz Pelin Çelik'e, yardımcı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Onların bu desteği olmasaydı biz buraya gelemezdik. Bu turnuvayı gerçekten hiçbir zaman unutmayacağım.

Bulunduğumuz yerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bizler şanslıyız ki Türk kadınının gücünü Avrupa'ya ve dünyaya gösterebiliyoruz. Kaptan olarak değil, sporcu olarak her zaman en iyisini istememiz gerekiyor. Çalışmaktan, hırstan vazgeçmememiz gerekiyor. Her zaman söylüyorum. Türk kadını eline fırsat verildiği zaman her şeyi yapabilecek bir güce sahip. Bunu her alanda her zaman gösteriyoruz. Filenin Sultanları olarak da inanıyorum ki birçok kadına, kız çocuğuna örnek ve rol model oluyoruz. Bu da büyük bir gurur veriyor bizlere. Umarım bu çıtayı benden sonra gelen genç arkadaşlarımız aynı şekilde korur ve Türk kadınını her zaman en iyi şekilde tüm dünyaya gösteririz.”

