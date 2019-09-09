Bursaspor moral depoladı

Dünya çocukları için farkındalık yaratmak amacıyla Bursa’da oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bursaspor’un yeni transferleri de ilk kez forma şansı bulurken; goller Burak Altıparmak ve Burak Kapacak’tan geldi. Bu sezon kadroya dahil olan Burak Altıparmak attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşırken, Bursaspor’un oynadığı oyun da beğeni topladı.

“KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ”

Mücadeleyi değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ancak bunun neticede bir hazırlık maçı olduğunu belirtti. Sezon sonunu umut ettikleri noktada bitirmek istediklerini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, “Zaman zaman aksıyoruz ama bir felsefe üzerine oyun oynamaya çalışıyoruz. Galibiyet şöyle güzel; kazanma alışkanlığı kazandırmak, kazandırmaya inandırmak önemli. Bu anlamda mutluyum ama sonuç itibarıyla hazırlık maçı. İnşallah bu motivasyonla ligdeki maçları da kazanırız” dedi.

Forma şansı bulan yeni transferlerin henüz hazır olmadığını belirten Koşukavak, “Fizik olarak hazır değiller. Igor, 45 dakika zor oynadı. Seleznov da hazır değil, kilo ve dayanıklılık anlamında problemleri var. Selçuk ve Özer de hazır değil. Burak Altıparmak hazır çünkü geçen haftaki laktat testinde iyiydi ama diğerlerinin antrenmana ihtiyacı var, biraz zaman alacak” diye konuştu.

“BİZ GENÇ OYUNCULAR İÇİN FORMA REKABETİ ÇOK DAHA İYİ”

Karşılaşmada ikinci golü atan Burak Kapacak ise zor bir hazırlık maçı oynadıklarını ancak mücadelenin kendileri adına iyi geçtiğini söyledi. İyi bir oyunla galibiyet aldıklarını vurgulayan genç oyuncu, “Üzerine her hafta koyarak, iyi bir oyunu sürdürmek istiyoruz. Ligde de kazanmak istiyoruz. Yeni transferler, yeni ağabeylerimiz de geldi. İnşallah onlar da çok çabuk adapte olacak çünkü çok deneyimli oyuncular. Yukarı doğru tırmanacağız. Bizim için forma rekabeti çok daha iyi, performans için forma rekabeti olmak zorunda. Biz genç oyuncularız, onların gelmesi bizi ayrıca motive ediyor çünkü çok bilgililer. Onların katkılarıyla çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Gol açılışını yaptım, devamı gelir inşallah, gole hasrettim” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEYECEĞİM”

Bursaspor’un bir diğer genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş da çocuklar için oynadıklarına ve kazanmanın güzel bir his olduğuna işaret etti. Kanatsızkuş, “İyi bir futbol oynadık, güzel mücadele sergileyip galip geldik. Bunun için mutluyuz. Bana destek olundukça, kafam rahatladıkça daha iyi performans sergileyeceğim. İnşallah takım olarak daha da iyi olacağız. Bu kulüpte kaptan olmak herkese nasip olmaz. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.