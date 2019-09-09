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Bursa maçını yarıda bırakmıştı! İşte Luiz Gustavo’nun son durumu…
Fenerbahçe

Bursa maçını yarıda bırakmıştı! İşte Luiz Gustavo’nun son durumu…

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen yeni transfer Luiz Gustavo'da ciddi bir sorun olmadığı öğrenildi.

9 Eylül 2019 13:05

Sercan Hamzaoğlu / Süper Lig’e verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan sarı lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo ilk yarının son dakikalarında geçirdiği sakatlık sonrası maça devam edemedi.

İkinci yarıya devam edemeyen ve yerini Sadık Çiftpınar’a bırakan Gustavo’nun son durumu merak ediliyordu. Bugün yapılan kontrollerde Brezilya futbolcunun çok ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Bursa maçının ardından günü izinli geçirirken sarı lacivertlilerde Gustavo çalışmalarına yarın takımla beraber devam edecek.

Son güncelleme 13:07 | 9 Eylül 2019
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