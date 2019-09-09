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Azerbaycan’dan Hırvistan’a çelme
Milli Takımlar

Azerbaycan’dan Hırvistan’a çelme

Beşiktaşlı Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta kardeş ülke Azerbaycan, Hırvatistan'a sahasında sürpriz yaşattı! Mücadele 1-1 sona erdi.

9 Eylül 2019 21:30

EURO 2020 Elemeleri E Grubu’nda Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Bakcell Arena’da oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Hırvatlar grupta farkı açma şansını kaçırdı.

11. dakikada Krivotsyuk’un ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrasında kazanılan penaltıyı Luka Modric gole çevirdi.

Azerbaycan’da kaleci Emil Balayev maç boyu yaptığı kurtarışlarla farkı önlerken, 72. dakikada Tamkin Khalilzade ceza sahasında çalımlarla girerek topu filelere yolladı skoru 1-1 yaptı.

Bu sonuçla Hırvatistan 5 maç sonunda 10 puan yükselirken, Azerbaycan ilk puanını aldı.

Hırvatistan’da Domagoj Vida maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Rizesporlu Dario Melnjak ise yedek bekledi.

Son güncelleme 21:30 | 9 Eylül 2019
Azerbaycan EURO 2020 Elemeleri hırvatistan
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