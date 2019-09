ABD Açık’ta şampiyon Rafael Nadal! Tam 5 saat sürdü…

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev’i 3-2 yenerek şampiyon oldu. New York’taki Arthur Ashe Stadı’nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 3-2 kazanan 33 yaşındaki Rafael Nadal, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Nadal bu sonuçla, 19’uncu grand slam ve 4’üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşmanın ardından dev ekranda şampiyonlukları gösterilen Nadal gözyaşlarına hakim olamadı.

3 MİLYON 850 BİN EURO ÖDÜL

Turnuvada bu yıl dağıtılacak toplam para ödüllerde rekor kırıldı… Amerika Açık’ta tek erkekler ve tek kadınlarda birincilik ödülü tarihin en yüksek rakamına ulaştı ve 3 milyon 850 bin Euro olarak belirlendi. Bu yıl 19.şampiyonluğuna uzanan Rafael Nadal 3 milyon 850 bin Euro kazanırken turnuvayı ikinci bitiren Daniil Medvedev ise 1 milyon 900 bin Euro kazandı.

23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0’dan 2-2’ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti.

The moment @RafaelNadal captured his 4th title in Flushing Meadows… #USOpen pic.twitter.com/f4HF6pFCEU

Medvedev, 2000 yılında ABD Açık’ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin’in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

THIS is what it means @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/EIhwpzXaVq

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2019