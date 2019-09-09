A Milli Futbol Takımı, Moldova’da

Ay-yıldızlı takım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Moldova’nın başkenti Kişinev’e ulaştı.

Milli kafileyi Kişinev Havalimanı’nda Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile az sayıda Türk vatandaşı karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele hareket etti. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Zimbru Stadı’nda TSİ 20.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından milliler, müsabaka öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

Türkiye ile Moldova arasında oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45’te başlayacak.