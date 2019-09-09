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A Milli Erkek Basketbol Takımı Tokya için son maçına çıkıyor
Milli Takımlar

A Milli Erkek Basketbol Takımı Tokya için son maçına çıkıyor

Ay-Yıldızlılar’ın, sıralama maçlarındaki rakibi Yeni Zelanda. Milliler, 14.30’da başlayacak maçta 18 sayı farkla yenilse bile 2020 Olimpiyatları için eleme oynama hakkı kazanacak.

9 Eylül 2019 10:01

A MİLLİ Erkek Basketbol Takımımız, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası'nda son sınavında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. İlk tur grubunu 3'üncü tamamlayıp ikinci tura yükselemeyen ve sıralama maçları oynayan 12 Dev Adam, ilk karşılaşmasında Karadağ'ı geriden gelerek 79-74 mağlup etmişti.

Ay-Yıldızlılar, 14.30'da başlayacak mücadelede Yeni Zelanda'yı da mağlup ederse  2020 Tokyo Olimpiyatları için doğrudan eleme oynama hakkı kazanacak. Millilerin, Nijerya'nın Çin'i 86-73 yenmesi sonrasında 18 sayı farkla yenilme avantajı da bulunuyor.

Son güncelleme 10:02 | 9 Eylül 2019
basketbol milli takım tokya
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