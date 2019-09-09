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13 yaşındaki futbolcu Hamza Avil derede boğuldu
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13 yaşındaki futbolcu Hamza Avil derede boğuldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada dereye giren Hamza Avil (13), akıntıya kapılarak boğuldu. Hamza Avil'in İspanya'nın Barselona kentindeki futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.

9 Eylül 2019 08:01

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından 13 yaşındaki Hamza Avil, girdiği derede boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Silopi ilçesinin Babındak köyüne pikniğe giden Hamza Avil, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapıldı.

Yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuklarını kaybeden Avil’in ailesi, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.

Hamza Avil’in, İspanya’nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenildi.

Son güncelleme 08:01 | 9 Eylül 2019
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