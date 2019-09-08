Tijana Boskovic kimdir?

Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, solak pasör çaprazı görevinde. Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı’nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne katıldı. İşte Boskovic’in başarıları…

Milli Takım Başarıları

2015 Dünya Kupası- İkincilik 2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük 2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik 2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik 2017 Dünya Grand Prix- üçüncülük 2018 Dünya Şampiyonası – birincilik

Kulüp Başarıları

Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014) 2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014) Milli Takımla 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik- “MVP-En Değerli Oyuncu” 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa) 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu (Türkiye Kupası)

Bireysel Başarılar

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En Değerli Oyuncu (2016) 2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı 2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu 2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu 2018 FIVB Dünya Şampiyonası – En Değerli Oyuncu FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017,2018) 2018-2019 Türkiye Ligi – En İyi Pasör Çaprazı