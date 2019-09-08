Son dakika | Makedonya’da Eljif Elmas şoku! Hastaneye kaldırıldı…

Fenerbahçe’den Napoli’ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas Makedonya Milli Takımı idmanında sakatlandı. Sağ ayak bilediğine kötü bir darbe alan Eljif Elmas kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak korkulanın aksine Eljif’in yapılan kontrollerinde ayağında kırık olmadığı sadece incinme tespit edildiği öğrenildi.

EURO 2020 Elemeleri’nde Letonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Makedonya’da Eljif Elmas korkusu yaşandı. Milli maç nedeniyle ülkesi ile kampta olan genç orta saha idmanda sağ ayak bilediğine aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk tetkiklerde ayağında kırık şüphesi bulunan Eljif milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Ancak yapılan detaylı inceleme sonrası korkulacak bir durumun olmadığını ve genç oyuncunun ayak bileğinde darbeye bağlı incinme meydana geldiği belirtildi.