Simge Şebnem Aköz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2015-2016 sezonunda Halkbank Voleybol Kulübü'nde forma giyen Simge Şebnem Aköz, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer almaya başladı. İşte Simge Şebnem Aköz hakkında merak edilenler…

SİMGE ŞEBNEM AKÖZ KİMDİR?

eczacibasisporkulubu.org.tr’de yer alan bilgilere göre, 1991 Samsun doğumlu, Simge Şebnem Aköz, voleybola yedi yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) takımlarında oynadı.

2015-2016 sezonunda Halkbank Voleybol Kulübü'nde forma giyen Aköz, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer almaya başladı. A Milli Takım ile 2017 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2018 FIVB Milletler Ligi’nde ise ikincilik yaşadı.

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük 2018 CEV Kupası 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası (Süper Kupa) 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu (Türkiye Kupası)

Milli Takım Başarıları

2017 Avrupa Şampiyonası – Üçüncülük 2018 Milletler Ligi – İkincilik