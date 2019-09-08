Şenol Güneş: ‘Tarihi bir rezillik de olabilirdi…’

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Türkiye, oldukça zorlandığı gecede konuğu Andorra’yı 1-0 geçmeyi başarırken müsabakanın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, “Futbol enteresan bir oyun, her türlü yoruma açık. Sürprizlere açık bir oyun ve böyle olunca da konuşuluyor. Rakibi tanıyorduk, hızlı oynamada sıkıntılarımız oldu. Bazı anlarda acele ettik. Daha farklı skor bekliyorduk, üzgünüz” diye konuştu.

“Tarihi bir fark da olabilirdi, tarihi bir rezillik de olabilirdi” diyen deneyimli teknik direktör, “Oyuncularıma güveniyorum. Çok pozisyon yakaladık, 4-5 olabilirdi. 0-0 da bitseydi, bu normal karşılanabilirdi. 0-0 da bitseydi oyunumuz iyiydi. 4-5 atsaydık da eksiklerimizi konuşacaktık” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, “Daha erken gol bekliyorduk, oyunun bu noktaya gelmesine üzüldüm. Son dakikaya bırakmadan golü atmalıydık, kim söylerse haklıdır. Sakat gelen oyuncularımız var, onların durumuna bakacağız. Ayrıca 90 dakika oynayan oyuncuların durumuna bakacağız, ona göre yeni bir 11 yapacağız. Moldova maçında değişiklikler olabilir” dedi. MAÇ SONUCU | Türkiye Andorra 1-0 (Euro 2020 Elemeleri) A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5.maçında Andorra`yı 1-0 mağlup etti. Vodafone Park Stadı`nda oynanan maçta 22 gol girişimi yapan milliler 13 isabetli şut attığı maçta golü 89.dakikada Ozan Tufan`ın kafa golüyle buldu. Kabus gibi giden maçta son dakikada gelen gol Türkiye`yi ayağa kaldırdı! İlgili Haberi Oku