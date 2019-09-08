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Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar hala eşit | EURO 2020 grup elemeleri
Milli Takımlar

Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar hala eşit | EURO 2020 grup elemeleri

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri beşinci maçında Andorra'yı evinde 1-0 yendi. Grupta çıktığı beş maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan Türkiye'nin gruptaki sıralaması merak ediliyor. İşte Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı H Grubu puan durumu ve gelecek maçlar...

8 Eylül 2019 15:34

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesi Türkiye Andorra maçı ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Andorra karşısında çıktığı maçta son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Andorra’yı 1-0 maçta gollerimiz tek golümüz Ozan Tufan’dan geldi. Grubun diğer maçlarında ise Fransa Arnavutluk’u 4-1 ile geçerken, İzlanda Moldova'yı 3-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

TÜRKİYE PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

Son güncelleme 15:34 | 8 Eylül 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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