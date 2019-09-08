Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar hala eşit | EURO 2020 grup elemeleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesi Türkiye Andorra maçı ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Andorra karşısında çıktığı maçta son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Andorra’yı 1-0 maçta gollerimiz tek golümüz Ozan Tufan’dan geldi. Grubun diğer maçlarında ise Fransa Arnavutluk’u 4-1 ile geçerken, İzlanda Moldova'yı 3-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

TÜRKİYE PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye