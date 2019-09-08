Ozan Tufan: Onun gibi karakterli bir adamla oynamak büyük mutluluk

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 5. maçında Andorra’yı 1-0 yendi. Millilerimizin galibiyet golünü atan Ozan Tufan maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte gecenin kahramanı Ozan Tufan’ın açıklamaları:

”Buraya gelen bütün taraftarlarımıza, milletimize, herkese teşekkür ediyorum. Kağıt üzerinde favori olmamıza ve iyi oynamamıza rağmen golü bulamadık. Çok geç bulduk golü. Daha farklı olabilirdi. Kötü bir skor vardı. 2 maçta 6 puan istiyorduk. Gururluyum, mutluyum. İnşallah nice zaferler kazanırız.

EMRE BELÖZOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Emre ağabeye (Belözoğlu) bir parantez açmak istiyorum. 100.maçına çıktı. Onun gibi karakterli bir adamla, profesyonelle oynamak büyük mutluluk. Kolay değil milli formayla 100 maça çıkmak. Onu da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.”

Yusuf Yazıcı: `Hocamız golü bulacağız` dedi A Milli Takım`ın Andorra`yı 1-0 mağlup ettiği maçta Ozan Tufan`ın attığı golde koşe vuruşundan asisti yapan Yusuf Yazıcı maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Ozan Tufan milli takımdaki 5. golünü attı

Andorra karşısında milli takıma galibiyeti getiren golü atan Ozan Tufan, A Milli Takım’daki 5. gol sevincini yaşadı. Ozan, A Milli Takım’da çıktığı 44. karşılaşmada 5. golüne imza attı.