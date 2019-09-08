Merakla beklenen yanıt…

HABER YORUM – SERCAN HAMZAOĞLU / Fenerbahçe tarihinin en zor ve sıkıntılı sezonunu geçirdikten sonra taraftarın geleceğe dair umutları ister istemez törpülenmişti. Üst üste iki sene şampiyon olan ezeli rakibin oturmuş kadrosuyla yeni sezonun da mutlak favorisi oluşunun yanında yeni yönetimin ilk yılında transferde yaptığı hatalar kafalarda soru işareti bırakıyordu. Ancak Ali Koç yönetimi bu kez bambaşka bir performans sergiledi. Neredeyse takımın yüzde 90'ı değişti ama sanki transferde de sihirli bir değnek değmişti.

Eljif'in 16 milyon Euro'ya Napoli’ye satılmasıyla başlayan süreçte Max Kruse, Rodrigues, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Adil Rami gibi yıldızlar bir kuruş verilmeden alındı. Vedat Muriqi gibi birkaç yıl içinde Avrupa'ya büyük paralara satılma potansiyeli olan bir forvet 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Gustavo gibi bir dünya yıldızı da pastanın çileği oldu.

Volkan Demirel'in teknik kadroya alınmasıyla da kulübün efsane ismi hem onore edildi hem de büyük bir kriz önlendi. Kısacası her hamle kusursuz işledi. Geçen seneden ders çıkarılmıştı. Korkunç maaş yükü hafiflemiş, çok daha derin bir kadro çok daha az kontratlara yapılmıştı. Ersun Yanal'a olan güvenin de boşa olmadığı daha 3 haftada kanıtladı. Fenerbahçe eksiklere rağmen ortaya koyduğu coşkulu, rakibi hapseden futboluyla rakiplerine gözdağı verdi. Umutsuzluk perdesi yırtılmıştı artık. Özlenen Fenerbahçe geri dönmüştü. Başkanı, yönetimi, futbolcusu ve taraftarıyla omuz omuza şampiyonluk yürüyüşüne büyük bir inançla başladı.

Ali Koç gücüyle gelen dev sponsorluklar ve Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşma ile tünelin ucundaki ışık da artık görülmeye başlandı. Saha içi ve dışında her şey yolunda.

Şimdi akıllarda merak ile beklenen soru ise özellikle yapılan güçlü takviyeler sonrası orta sahada birbirinden önemli koza kavuşan Ersun Yanal'ın, Kruse, Emre, Gustavo, Ozan ve Jailson gibi çok önemli oyuncular arasından seçeceği üç kişilik orta sahası kurgusu.

Bilinen bir şey var ki; Fenerbahçelileri bu yıl çok keyifli bir sezon bekliyor.