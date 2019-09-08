Neslihan Demir Güler dev final öncesi CEV’e konuştu: ’16 yıl sonra yeniden…’

Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar EuroVolley’de Türkiye finalde Sırbistan’ın rakibi olurken müsabakadan önce CEV’in resmi internet siteseinde efsanevi voleybolcumuz Neslihan Demir Güler’in bir röportajı yayınlandı. 2018’de profesyonel spor hayatına nokta koyan ‘Demir Leydi’ Milli Takım’da danışman olarak görev yapıyor.

EuroVolley’de 16 sene önce yine Türkiye’de final oynayan Filenin Sultanları kadrosunun en genç oyuncusu olan ve milyonların sevgilisi olan takımın en sevilen isimleri arasında yer alan Neslihan o günleri “Ev sahipliği yaptığımız 2003’te final oynamak muhteşem bir duyguydu. Tribünlerin desteği inanılmazdı ve her maçımızda muhteşem bir atmosfer vardı” sözleriyle hatırladı.

Filenin Sultanları altın için sahada! Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın | 2019 Kadınlar EuroVolley Finali Türkiye Sırbistan maçı ile Filenin Sultanları tüm Türkiye`ye final heyecanı yaşatıyor. 16 yıl sonra Kadınlar EuroVolley`de yeniden finale yükselen Türkiye, son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan karşısında gözünü tarihin ilk altın madalyasına dikti. Türkiye Sırbistan maçı canlı anlatımı SKOR`da. Türkiye Sırbistan maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Neslihan şöyle konuştu: “19 yaşında Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından birinde yer almanın kariyerime çok olumlu etkisi oldu. 2003’te final oynarken o seviye için tecrübemiz yoktu ancak taraftarımızın desteği ile elimizden gelenin en iyisini yapmıştık. ‘Türk voleybolunda tarih yazan O takımın bir parçasıydım’ demekten gurur duyuyorum.”

16 yıl sonra yeniden bir başka final ile buradayız ancak bu kez farklı bir görevim var. Oynamak isterdim ama tribünden bile o heyecanı hissedebiliyorum ve çok keyif alıyorum. Umarım Milli Takım’ımız finalden de en büyük başarı ile ayrılacak.”