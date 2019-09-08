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MAÇ SONUCU | Fransa Arnavutluk: 4-1
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Fransa Arnavutluk: 4-1

A Milli Takımımızın H grubundaki rakipleri Fransa ve Arnavutluk karşı karşıya geldi. Grubun favorilerinden Fransa sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

8 Eylül 2019 00:07

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 8. dakikasında Kingsley Coman ile öne geçen Fransa, 27. dakikada Olivier Giroud’nun golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Antoine Griezmann, 36. dakikada penaltıdan faydalanamadı ve Fransa devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.

Fransa 68. dakikada Coman ile bir gol daha buldu. Dakikalar 85’i gösterdiğinde sahneye Ikone çıktı ve skoru 4-0’a getirdi. Son sözü 90. dakikada penaltıdan Cikalleshi söyledi ve Fransa, Arnavutluk’u 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve puanını 12’ye yükseltti. Arnavutluk ise 6 puanda kaldı.

Fransa bir sonraki maçını evinde Andorra ile oynayacak. Arnavutluk ise İzlanda’yı konuk edecek.

Son güncelleme 00:07 | 8 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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