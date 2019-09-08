SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Zor oldu ama sonu güzel oldu!
Khabib Nurmagomedov namağlup unvanını korudu! UFC 242’de dev maç nefes kesti
Diğer Sporlar

Khabib Nurmagomedov namağlup unvanını korudu! UFC 242’de dev maç nefes kesti

Karma dövüş sanatlarının zirve organizasyonu UFC'de 242. buluşmaya Abu Dhabi ev sahipliği yaptı. Gecenin merakla beklenen maçında Khabib Nurmagomedov, üçüncü rauntta Dustin Poirier'i 'submission' ile alt ederek 28. maçında 28. galibiyetini elde etti ve hafif sıklette kemerini korudu.

SKOR DIŞ HABER 8 Eylül 2019 00:35

Abu Dhabi’nin ev sahipliği yaptığı UFC 242’de gecenin beklenen maçında Khabib Nurmagomedov ve Dustin Poirier hafif sıklet kemeri için sekizgene çıktı. Nurmagomedov, üçüncü rauntta ‘submission’ ile mağlup etti ve 28. maçında 28. galibiyetini alarak namağlup unvanını ve kemerini korudu!

Conor McGregor’ı sansasyonel bir maçın ardından mağlup eden ve sansasyonlar silsilesi bir maç sonrası dönemi yaşayan Nurmagomedov, dev kapışmanın ardından ilk kez sekizgene çıktı. Yer yer zor durumlara da düşen 30 yaşındaki dövüşçü rakibini pes ettirdi ve namağlup unvanını korumayı başardı. 07 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Türkiye Andorra 1-0 (Euro 2020 Elemeleri) A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5.maçında Andorra`yı 1-0 mağlup etti. Vodafone Park Stadı`nda oynanan maçta 22 gol girişimi yapan milliler 13 isabetli şut attığı maçta golü 89.dakikada Ozan Tufan`ın kafa golüyle buldu. Kabus gibi giden maçta son dakikada gelen gol Türkiye`yi ayağa kaldırdı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:35 | 8 Eylül 2019
Dustin Poirier Khabib Nurmagomedov ufc UFC 242
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ