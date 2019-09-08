Khabib Nurmagomedov namağlup unvanını korudu! UFC 242’de dev maç nefes kesti

Abu Dhabi’nin ev sahipliği yaptığı UFC 242’de gecenin beklenen maçında Khabib Nurmagomedov ve Dustin Poirier hafif sıklet kemeri için sekizgene çıktı. Nurmagomedov, üçüncü rauntta ‘submission’ ile mağlup etti ve 28. maçında 28. galibiyetini alarak namağlup unvanını ve kemerini korudu!

Conor McGregor’ı sansasyonel bir maçın ardından mağlup eden ve sansasyonlar silsilesi bir maç sonrası dönemi yaşayan Nurmagomedov, dev kapışmanın ardından ilk kez sekizgene çıktı. Yer yer zor durumlara da düşen 30 yaşındaki dövüşçü rakibini pes ettirdi ve namağlup unvanını korumayı başardı. MAÇ SONUCU | Türkiye Andorra 1-0 (Euro 2020 Elemeleri) A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5.maçında Andorra`yı 1-0 mağlup etti. Vodafone Park Stadı`nda oynanan maçta 22 gol girişimi yapan milliler 13 isabetli şut attığı maçta golü 89.dakikada Ozan Tufan`ın kafa golüyle buldu. Kabus gibi giden maçta son dakikada gelen gol Türkiye`yi ayağa kaldırdı! İlgili Haberi Oku