Kabul edilemez bir oyun!

Biz bu akşam nasıl bir takımla oynadık? 468 kilometrekare alana sahip bir ülke, yılda 14 milyon turist ağırlıyor, tarih sahnesine çıkışı 9. yüzyıl…

Öyle bir memleket ki vergi yok… Ödemiyorsun kardeşim!

Sana dedenden 5 milyon Euro para, 8 daire kalmış mesela, bir kuruş vergi vermeden, afiyetle yiyorsun… Yabancısın, cep telefonu alacaksın, yine vergi yok, sorun yok, istersen 5 tane al… 63.000 dolar, kişi başı milli geliri var. Bu ülkede kim futbolcu olmak ister yahu?

Böyle bir takımla oynadık… 2005 yılında, Çek Cumhuriyeti'nden 8 yemiş, bir yıl sonra Hırvatistan 7 atmış… Moral takımıdır Andorra… Tabii ki mücadele ediyorlar, koşuyorlar, ama çok zayıf takım, çok… Bu yüzden bu maçları zaten kazanacaksın, bir de tarihe geçecek fark yapacaksın… Dün akşam nefis oynadık, pres yaptık, duvar paslarımız müthişti desem, bu rakiplere karşı, sen bizimle dalga geçiyorsun dersiniz, eminim… Bu akşam aldığımız üç puanı küçümsemiyorum, ama müsaadenizle tek tek oyuncu performansı, müthiş taktiğimiz, rakibi nasıl baskı altına aldık diye övgüler dizemeyeceğim. Hele ilk yarı 0-0 bittikten sonra… “Bakın biz ilk devre, deplasmanda Türkler'den gol yemedik” diye torunlarına anlatacaklar, bu kesin!

Neyse ‘kazandık' diyelim ama nasıl kazandık?

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