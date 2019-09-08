HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Taraftarların heyecanla beklediği hazırlık maçına saatler kaldı. Bursaspor Fenerbahçe maçının kanalı ve saati belirlendi. İşte Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı yayınlanacağı kanal ve saati…

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Fenerbahçe, milli takım maçları dolayısıyla ara verilen ligde, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü saat 20.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE