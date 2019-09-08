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HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe

HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Bursaspor milli maç arasında hazırlık maçı yapacak. Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, geçen yıl küme düşen Bursaspor'a konuk olacak. Peki Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleyi canlı izleme yolu...

8 Eylül 2019 18:45

Taraftarların heyecanla beklediği hazırlık maçına saatler kaldı. Bursaspor Fenerbahçe maçının kanalı ve saati belirlendi. İşte Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı yayınlanacağı kanal ve saati…

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Fenerbahçe, milli takım maçları dolayısıyla ara verilen ligde, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü saat 20.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Son güncelleme 18:45 | 8 Eylül 2019
bursaspor canlı izle Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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