CANLI İZLE: Türkiye Sırbistan voleybol final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haydi Sultanlar

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Türkiye ile Sırbistan turnuvada daha önce grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve milliler mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. İşte Türkiye Sırbistan final maçı canlı izleme linki…

FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbıstan arasındaki EuroVolley final maçı 8 Eylül Pazar Günü 19.30'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

SIRBİSTAN YENİLGİSİZ FİNALDE

Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

SULTANLAR EBRAR’IN SAYILARI İLE FİNALDE

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu’nda oynanan yarı final müsabakasını 3-1 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk setine filenin sultanları etkili başladı. Kübra’nın rakibi manşet problemine sokan servislerine Eda Erdem’in file önündeki etkili oyunu da eklenince Polonya sayı üretmekte zorlandı ve skor 21-14’e geldi. Polonya sayı farkını kapatmaya çalışsa da milli takım üstün götürdüğü seti 25-17 kazandı. 2’nci sette de etkili oyununu devam ettiren milli takım setin ilk bölümünü 8-6 öne tamamladı. Hande’nin sayılarıyla farkı koruyan filenin sultanları skoru 16-13′ getirdi. Setin son diliminde etkili blok sayılarıyla rakibine geçit vermeyen Ay-yıldızlılar bu seti 25-16’lık skorla hanesine yazdırdı.Karşılaşmanın 3’üncü setine rakip takım Polonya iyi başladı. Polonya, hücumda Malw Godek ile bulduğu sayılarla skoru 7-14’e getirdi. Milli takım antrenörü Giovanni Guidetti oyuna müdahale ederek Meryem Boz’un yerine Ebrar’ı, Naz’ın yerine Cansu’yu aldı. Servis karşılamada manşet problemi yaşayan filenin sultanları Ebrar ve Eda Erdem’in sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı 12-19. İlk iki setin rehavetiyle istediği oyunu sahaya yansıtamayan filenin sultanları seti 14-25 kaybetti. Türkiye 4’üncü setin ilk bölümünde Polonya’nın sayılarına engel olamayarak 6-2 geriye düştü. Hücumda ve savunmada toparlanan milli takım Ebrar’ın sayılarıyla durumu 6-6’ya getirdi. Karşılıklı sayılarla geçen setin 2’nci bölümünde iyi savunma yaparak organize ataklarla file önünde Hande ve Ebrar’la sayı üreten milli takım durumu 19-15’e getirdi. Ebrar’ın etkili servisleriyle oyun kurmakta zorlanan rakip Polonya’ya karşı iyi hücum eden Ay-yıldızlılar seti 25-18 maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Öte yandan yarı final mücadelesini 12 bin seyirci izledi. Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda oynanacak final mücadelesinde ise Türkiye saat 19:30’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 3’üncülük maçında ise İtalya ile Polonya saat 17:00’de kozlarını paylaşacak.