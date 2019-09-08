Filenin Sultanları altın için sahada! Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın | 2019 Kadınlar EuroVolley Finali

Türkiye Sırbistan canlı! Türkiye Sırbistan maçı ile 2019 Kadınlar EuroVolley heyecanı sona eriyor. Ankara’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda tarih yazan ve 16 sene sonra adını bu turnuvada yeniden finale yazdıran Filenin Sultanları, grupta karşı karşıya geldikleri Sırbistan’la bu kez finalde kozlarını paylaşıyor. Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da… Türkiye Sırbistan maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI

SALON: Ankara Spor Salonu

SAAT: 19.30

HAKEMLER: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)

YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

TÜRKİYE: Simge (L), Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Aylin (L), Fatma, Ebrar

BAŞANTRENÖR: Giovanni Guidetti

SIRBİSTAN: Busa, Lazovic, M. Popovic, Mirkovic, Mihajlovic, Ognjenovic, Veljkovic, Pusic (L), Bjelica, Aleksic, S. Popovic (L), Boskovic, Milenkovic, Blagojevic

BAŞANTRENÖR: Zoran Terzic

Sonuncusu 2011 ve 2017’de olmak üzere Sırbistan, EuroVolley’de iki altın madalya sahibi. Çok güçlü bir jenerasyona sahip olan Sırbistan son Avrupa ve dünya şampiyonu konumunda. Fenerbahçe Başantrenörü Zoran Terzic’in çalıştırdığı Sırplar’da Eczacıbaşı Vitra’nın yıldızı Tijana Boskovic ve Vakıfbank’ın yeni transferi Maja Ognjenovic takımın en önemli iki hücum silahı olarak öne çıkıyor.

Bu kez hedef altın madalya!

2003’te Türkiye’deki EuroVolley’de finalde dönemin güçlü takımı Polonya’ya yenilen ve gümüş madalyada kalan Filenin Sultanları ise bu kez altın madalya istiyor. 12 bin seyirci önünde güçlü rakiplerini bir bir alt eden Türkiye, aynı zamanda Vakıfbank’ın da başantrenörü olan Giovanni Guidetti ve Avrupa voleybolunda elit seviyedeki genç yıldızlarla yılların emeğini madalya ile süslemenin peşinde.

Çok uzun zamandan bu yana Türk milletinin göğsünü kabartan tarihi başarılar elde eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2011 ve 2017’de bronz madalya elde etmişti. Türkiye’nin gurur kaynağı voleybolda Sultanlar, Türk kadınını da yıllardır olduğu gibi yine en güzel şekilde temsil ediyor.

Türkiye, Avrupa şampiyonluğu için Sırbistan karşısında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası`nda 16 yıl sonra finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi yazıp altın madalyaya uzanmak istiyor! Saat 19.30`da başlayacak finalde rakip yenilgisiz Sırbistan... İlgili Haberi Oku