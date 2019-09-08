Fatma Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Milli Takım’da da forma giyen Fatma Yıldırım voleybola Toros Koleji'nde başladı. İşte Fatma Yıldırım’ın kariyeri…

FATMA YILDIRIM KİMDİR?

3 Ocak 1990'da Mersin'de dünyaya gelen Fatma Yıldırım, voleybola 10 yaşında Toros Koleji'nde başladı. 2005'te Eczacıbaşı'na transfer olan Yıldırım, yıldız ve genç yaşlarını Eczacıbaşı formasıyla geçirdi. Bu yıllarda yıldız ve genç milli takımlarında da forma giyen smaçör, 19 yaşında voleybol bursu ile Florida State University'ye kabul edildi. Eğitimini sürdürdüğü beş sene boyunca hem salon voleybolu hem de plaj voleybolu oynayan Fatma Yıldırım, 3 kez ACC Şampiyonluğu yaşarken bir kez de NCAA final-four'u oynama başarısı gösterdi. Son senesinde All-American'a seçilen oyuncu, mezun olduktan sonra profesyonel kariyerini devam ettirmek için Türkiye'ye döndü. Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyesi forması giyen Yıldırım, 2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2014-2017 yılları arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Plaj Voleybolu Takımı'nın da bir parçası olan smaçör, alt yaş kategorilerinde Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı.

Milli Takım Başarıları:

2007 – Yıldız Kızlar Dünya ikinciliği 2007 – Yıldız Kızlar Gençlik Olimpiyatları üçüncülüğü 2009 – Genç Kızlar Avrupa üçüncülüğü

Fenerbahçe Başarıları:

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Volley) İkinciliği 2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü