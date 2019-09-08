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Ekrem Yavuz hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü
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Ekrem Yavuz hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü

Antalya'da devam eden 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için er meydanına çıkan Ekrem Yavuz, bir haftadır hastanede yatan hasta kızı için yaptığı güreşi kaybedince gözyaşlarına hakim olamadı.

8 Eylül 2019 15:04

Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin son 16 turunda rakibine yenilen başpehlivan Ekrem Yavuz, bir haftadır hastanede yatan kızı için çıktığı er meydanında gözyaşlarını tutamadı.

“Türk’ün ilk er meydanı” olarak gösterilen Elmalı’daki güreşlerin son gününde 72 başpehlivandan son 16’ya kalanlar, Recep Gürbüz Sahası’nda mücadelelerine başladı.

Son 16 turunda Osman Aynur ile eşleşen Ekrem Yavuz, zorlu mücadeleden altın puanla mağlup ayrılınca, er meydanında gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşma sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, bir hafta önce Çanakkale’deki güreşlerde mücadele ederken, 6 yaşındaki kızının evlerinde talihsiz bir kaza geçirdiğini söyledi.

Diz altında yarık olan ve yan bağları kopan kızının hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Yavuz, “Kaza sırasında güreşte olduğumdan kızımın yanında değildim. O yüzden çok etkilendim. Çaresiz kaldım. Kızım küçük bir operasyon geçirdi. Daha acı bir şeyler de olabilirdi. Çok ucuz atlattık. Geçen haftadan beri üç güreşe katıldım. Şimdi Elmalı’ya geldim. Kızımı hala göremedim. Buradaki güreşlere de kızım için katılmıştım. Zaten bu sahalarda çocuklarımız için uğraşıyoruz.” diye konuştu.

Son güncelleme 15:04 | 8 Eylül 2019
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ekrem Yavuz
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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