Eda Erdem Dündar kimdir? Milli Takım kaptanı Eda Erdem nereli ve kaç yaşında?

Eda Erdem Dündar 22 Haziran 1987 İstanbul doğdu. Eda Erdem Dündar şu an Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın da kaptanlık görevini üstleniyor. Peki Eda Erdem Dündar kimdir? İşte merak edilenleri…

EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR?

22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300’den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

Fenerbahçe Başarıları:

2008-2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu 2009 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu 2009-2010 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği 2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu 2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu 2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu 2010 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu 2010-2011 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü 2011-2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 2012 Dünya Kulüpler Kupası Üçüncülüğü 2012-2013 CEV Kupası İkinciliği 2013-2014 CEV Kupası Şampiyonluğu 2014-2015 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu 2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu 2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu 2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü 2016-2017 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu 2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Volley) Şampiyonluğu 2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Volley) İkinciliği 2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

Milli Takım Başarıları:

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu 2009 Avrupa Ligi İkinciliği 2010 Avrupa Ligi İkinciliği 2010 Dünya Voleybol Şampiyonası Altıncılığı 2011 Avrupa Ligi İkinciliği 2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü 2015 Avrupa Şampiyonası Dördüncülüğü 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü 2018 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

Kişisel Başarıları:

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu 2009 Türkiye Süper Kupa En Değerli Oyuncu 2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu 2010-2011 Türkiye Ligi En İyi Smaçör 2011 Avrupa Final-Four En İyi Servis Atan Oyuncu 2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu 2015-2016 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu 2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Volley) En Değerli Oyuncu 2016-2017 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu 2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu 2018 Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu