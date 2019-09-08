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Eczacıbaşı Vitra’nın yıldızı Tijana Boskovic, 2019 Kadınlar EuroVolley Finali’ne damga vurdu!
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Eczacıbaşı Vitra’nın yıldızı Tijana Boskovic, 2019 Kadınlar EuroVolley Finali’ne damga vurdu!

Eczacıbaşı Vitra'nın pasör çaprazı Tijana Boskovic, üst üste ikinci kez EuroVolley'in MVP'si oldu. 22 yaşındaki yıldız oyuncu Boskovic, 23 sayıyla finalin en skorer oyuncusu oldu.

8 Eylül 2019 23:15

2019 Kadınlar EuroVolley Finali’nde Türkiye ile Sırbistan bir araya gelirken nefes kesen müthiş mücadelede fark yaratan isim Sırbistan’ın süper yıldızı Tijana Boskovic oldu. 22 yaşındaki pasör çaprazı, 23 sayılık performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve Filenin Sultanları’na savunmada zor anlar yaşattı.

Eczacıbaşı Vitra forması giyen ve genç yaşına rağmen dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Tijana Boskovic, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. 2017’de de bu ödüle layık görülen yıldız oyuncu, güçlü Sırbistan’a şampiyonluğu getiren isimlerin başında geliyor.

2015 Dünya Kupası ve Rio 2016’da gümüş madalya kazanan Sırbistan takımında da yer alan 1.93 metre boyundaki pasör çaprazı ülkesiyle ikinci kez Avrupa şampiyonu olma sevincini yaşadı. 08 Eylül 2019 Tijana Boskovic kimdir? Tijana Boskovic Sırbistan A Milli Voleybol Takımı`nın en önemli oyuncularından. Peki Tijana Boskovic kimdir? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:15 | 8 Eylül 2019
2019 Kadınlar EuroVolley EuroVolley Tijana Boskovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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