SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CANLI! Haydi Sultanlar! İLk set bizim!
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında?
Diğer Sporlar

Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında?

Ebrar Karakurt 12 yaşında voleybola başladı. A Milli Takım'da ve Vakıfbank'da forma giye Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında?

8 Eylül 2019 19:02

VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör Ebrar Kararkurt A Milli Takımda da forma giyiyor. İşte Ebrar Karakurt hakkında merak edilenler…

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü’nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı’yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası’nda ‘En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı’na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Son güncelleme 19:02 | 8 Eylül 2019
Ebra Karakurt Ebrar Karakurt kimdir voleybol
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ