İngiltere dün gece Manchester’da bir bar çıkışı yaşanan saldırı ile çalkalanıyor…

The Sun’da yer alan habere göre, Chelsea’nin Burnley’e kiraladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Danny Drinkwater bar çıkışı 6 kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre; Drinkwater, Scunthorpe forması giyen Kgosi Ntlhe'nin kız arkadaşına sarkıntılık edince ortalık gerildi. Bardan dışarıya çıkarılan Drinkwater kapıda Ntlhe ve 5 arkadaşının saldırısıyla yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Bu sırada saldırganlardan biri ‘bacaklarını kırın’ diye bağırarak futbolculuk kariyerini zedelemek için Drinkwater’ın ayaklarına vurmaya başladı. Saldırının ardından Drinkwater’ın diz bağlarında yırtık oluştuğu belirtildi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Görgü tanıkları olayın barın içinde yumruklaşmayla başladığını ancak daha sonra kavgaya karışanların dışarıya çıkarılmasıyla saldırının büyüdüğünü söyledi.