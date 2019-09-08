Arda Turan’dan Volkan Demirel’e veda

Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, Fenerbahçe’deki 17 yıllık futbolculuk kariyerini noktalayıp teknik heyette göreve başlayan Volkan Demirel için paylaşım yaptı.

Turan, sosyal medya hesabından Demirel’e “Benim için eşsiz rakiplerden biriydin” şeklinde övgüde bulundu.

Yapılan paylaşımda “Seninle aynı milli formayı paylaşmak, sana karşı oynamak bir sürü güzel duyguyu yaşattı. Benim için eşsiz rakiplerden biriydin. Bundan sonraki hayatında ailenle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe`den Volkan Demirel için `ilk gün` videosu Fenerbahçe formasını 17 yıl giydikten sonra futbolu bırakan ve teknik ekipte göreve başlayan Volkan Demirel için sarı-lacivertli kulüp bir video yayınladı. İlgili Haberi Oku