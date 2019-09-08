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ABD Açık’ta Andreescu tarih yazdı!
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ABD Açık’ta Andreescu tarih yazdı!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu. Andreescu, grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi unvanını da elde etti.

8 Eylül 2019 09:04

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ın tek kadınlar finalinde, 19 yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.

New York’ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8’inci sırada bulunan ABD’li Serena Williams, 15’inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams’ı 6-3 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti. Andreescu ayrıca 2000 sonrası doğan ve Grand Slam kazanan ilk tenisçi unvanını elde etti.

Son güncelleme 09:07 | 8 Eylül 2019
abd açık Bianca Andreescu serena williams
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