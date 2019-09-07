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Yusuf ve Abdülkadir katılmadı; Onazi döndü!
Trabzonspor

Yusuf ve Abdülkadir katılmadı; Onazi döndü!

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Ömür'ün Gençlerbirliği maçına yetişmesi zor görünüyor... Sturridge milli arada antrenman eksikliğini giderip, çalışmaların temposunu arttırıyor. Uzun süreli sakatlığını atlatan Onazi de takımla çalıştı.

7 Eylül 2019 14:05

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür ile milli takım kampından sakatlığı nedeniyle dönen Yusuf Sarı’nın katılmadıkları bildirildi.

Ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür’ün Gençlerbirliği maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

STURRIDGE VE ONAZI

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Daniel Sturridge de her geçen gün antrenman eksikliğini gideriyor.

Bireysel olarak çalışmalar yapan İngiliz golcü, takımla antrenmana da katılarak milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazır hale gelmeye çalışıyor.

Trabzonspor’da geçen sezon ligin 17. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ogenyi Onazi’nin de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı öğrenildi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yöneticilerin de izlediği kaydedildi.

Son güncelleme 14:05 | 7 Eylül 2019
abdülkadir ömür trabzonspor Yusuf Sarı
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