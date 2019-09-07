Yayın gelirlerinde İngiliz kulüpleri, Avrupa’ya fark attı

Avrupa futbolunda kulüpler bazında geçtiğimiz senenin yayın hakları gelirleri açıklandı. İlk 10 kulüp arasında 8 İngiliz ve 2 İspanyol kulüp bulunuyor. Zirvede Liverpool bulunurken onları son iki senenin İngiltere Premier League şampiyonu Manchester City takip ediyor.

Esas konu ise ilk 24 kulüpten 20’sinin, Premier League kulüpleri olması. Özellikle lig düşen Huddersfield Town’un Bayern München ve Juventus’u sıralamada geçmesi Premier League’in gücünü gösteriyor.

İtalyan devi Juventus’un 20, Almanya’nın şampiyonu Bayern München’den de yaklaşık 10 milyon Sterlin kadar üzerinde yayın geliri olan York Shire temsilcisi Huddersfield bu sene Championship’te yarışacak.

İlk 10’daki iki İspanyol takımı ise, beklendiği üzere, Barcelona ile Real Madrid. Yayın hakları gelirlerindeki dengesizlikler Avrupa’da önde gelen kulüpleri Şampiyonlar Ligi’nde rezivyon fikrine yaklaştırıyor. Zira sportif başarısı en yüksek seviyede olan Avrupa’nın önde gelen kulüpleri dahi İngiltere’deki yayın gelirleriyle rekabet edemiyor.