Vedat Muriqi attı Kosova Çekya’yı mağlup etti!

Euro 2020 Avrupa Elemeleri A grubu maçında Kosova, Çekya’yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Vedat Muriqi’in gol attığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk Çekya, 16. dakikada Patrik Schick’in penaltı noktası yakınından attığı golle 1-0 öne geçti. Kosova’nın yanıtı gecikmedi. Ev sahibi ekip golü kalesinde gördükten 4 dakika sonra gelişen atakla golü buldu. Elba Rashani’nin soldan getirip ortaya çıkardığı topa ayak sokan Vedat Muriqi, kaleci Vaclik’i çaresiz bıraktı ve skora 1-1’lik eşitlik getirdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken; 67’de sahneye Mergim Vojvoda çıktı. Valon Berisha’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vojvoda, ön direkte ilginç bir vuruş çıkardı. Kimsenin müdahale edemediği top sol direğin yanından ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve Kosova karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Kosova, bu galibiyetin ardından 4 maç sonra puanını 8 yaptı ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Çekya ise 6 puanda kaldı.