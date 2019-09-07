Türkiye Andorra maçı saat kaçta? Türkiye Andorra maçını hangi kanal yayınlayacak?

Milliler İstanbul'da, rakip Andorra. Grupta oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, Vodafone Park’ta Andorra ile karşılaşacak. Peki Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MİLLİ TAKIM 573. KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile bu akşam yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ANDORRA İLE 3. KEZ

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan, Hakan, Deniz, Yusuf, Cenk

Andorra: Gomez, Lima, Moises, Nicolas, Cervos, Vales, Rebes, Vieira, Alaez, Sanchez, Martinez