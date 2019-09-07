Trabzonspor’da kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor’da deprem etkisi yaratan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları sonrası flaş bir gelişme yaşandı. İki oyuncunun da menisküs yırtığı sakatlığı ile uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı.

Bordo mavililerde 2 sezondur yaşanan can sıkıcı ve uzun süreli sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin sağlık ekibinde 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’ın görevine son verildi.

Abdülkadir Ömür için AEK maçında yaşadığı sakatlığın ardından ‘ödem’ teşhisi koyulduktan sonra bugün futbolcunun dizinde menisküs olduğu açıklanırken, aynı şekilde Yusuf Sarı’nın da yapılan incelemeler neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanması sonrası, yönetimin Bozoğan’ın görevine son verme kararı aldığı öğrenildi.

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Hakan Bozdoğan’ın yerine daha önce de Trabzonspor’da görev yapan Hakan Ayaz’ın getirildiği ifade edildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan