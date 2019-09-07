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Son Dakika: Müthiş pozisyonlar var ama gol yok!
Son dakikada güldük! Milli maç özeti: Türkiye Andorra maç özeti izle
Milli Takımlar

Son dakikada güldük! Milli maç özeti: Türkiye Andorra maç özeti izle

Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Andorra ile mücadele etti. Mücadelenin başlangıcından sonuna kadar millilerin baskısı sürdü. Çok baskılı oynadığımız maçta golü 89. dakikada bulduk. İşte Türkiye Andorra maç özeti...

7 Eylül 2019 23:41

Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul’da maça çıktı. Milliler, İstanbul’daki son maçında ise 28 Mayıs 2018’de İran’ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanmıştı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. haftasında oynanan Türkiye-Andorra maçı 0-0 tamamlandı. İşte maç özeti…

HER KOLTUĞA BİR TÜRK BAYRAĞI

A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park’ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta bir şölen yaşanacak.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇ ÖZETİ İZLE

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında bu akşam saat 21.45’de Beşiktaş Park’ta Andorra ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi maçın oynanacağı stadın her bir koltuğu Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Beşiktaş Park’ta müsabakanın ilk düdüğü itibariyle de adeta ay-yıldızlı bir şölen yaşanacak.

Son güncelleme 23:41 | 7 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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