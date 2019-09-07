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Son dakika… Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor!
Trabzonspor

Son dakika… Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor!

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi... AEK ile oynanan maçta sakatlanarak maçtan çıkan yetenekli oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

7 Eylül 2019 15:45

Trabzonspor’da keyifler Abdülkadir Ömür’den gelen haberle kaçtı! Trabzon’da yapılan kontrollerinde ödem tespit edilen oyuncunun, ayrıntılı kontrollerde menisküs yırtığı yaşadığı görüldü.

Yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Play-Off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 maçta forma giyip, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Son güncelleme 15:46 | 7 Eylül 2019
abdülkadir ömür süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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