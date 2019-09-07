Son dakika… Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor!

Trabzonspor’da keyifler Abdülkadir Ömür’den gelen haberle kaçtı! Trabzon’da yapılan kontrollerinde ödem tespit edilen oyuncunun, ayrıntılı kontrollerde menisküs yırtığı yaşadığı görüldü.

Yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Play-Off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 maçta forma giyip, 1 gol ve 2 asistle oynadı.