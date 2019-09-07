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Son dakika! Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu!
Futbol

Son dakika! Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu!

TFF, Süper Lig'de ilk yarının programını açıkladı. Son dakika haberine göre derbi tarihleri de belli oldu! 6. haftadaki Galatasara Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü 20.00'da oynanacak. Aynı haftadaki Trabzonspor Beşiktaş derbisi ise 29 Eylül Pazar günü 19.00'da başlayacak.

7 Eylül 2019 23:29

TFF, Süper Lig’de ilk devrenin programlarını açıklarken derbi tarihleri de belli oldu. Buna göre 6. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü 20.00’de oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor Beşiktaş derbisi ise 29 Eylül Pazar günü 19.00’da başlayacak.

9. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00’da oynanacak. 13. haftadaki Trabzonspor Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazar günü 19.00’da; 16. haftadaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ise 22 Aralık Pazar günü 19.00’da oynanacak. 07 Eylül 2019 Yusuf ve Abdülkadir katılmadı; Onazi döndü! Trabzonspor`da Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Ömür`ün Gençlerbirliği maçına yetişmesi zor görünüyor... Sturridge milli arada antrenman eksikliğini giderip, çalışmaların temposunu arttırıyor. Uzun süreli sakatlığını atlatan Onazi de takımla çalıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:30 | 7 Eylül 2019
süper lig tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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