Son dakika! Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu!

TFF, Süper Lig’de ilk devrenin programlarını açıklarken derbi tarihleri de belli oldu. Buna göre 6. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü 20.00’de oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor Beşiktaş derbisi ise 29 Eylül Pazar günü 19.00’da başlayacak.

9. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00’da oynanacak. 13. haftadaki Trabzonspor Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazar günü 19.00’da; 16. haftadaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ise 22 Aralık Pazar günü 19.00’da oynanacak. Yusuf ve Abdülkadir katılmadı; Onazi döndü! Trabzonspor`da Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Ömür`ün Gençlerbirliği maçına yetişmesi zor görünüyor... Sturridge milli arada antrenman eksikliğini giderip, çalışmaların temposunu arttırıyor. Uzun süreli sakatlığını atlatan Onazi de takımla çalıştı. İlgili Haberi Oku