Ne oldu?

NBA üçlümüz Ersan-Cedi-Furkan olmasa Ürdün'ü, Senegal'i yenebilir miyiz? Elemelerde İsveç'e yenilmedik mi? Çin'deki rakiplerimiz ABD, Vesely'siz Çekya ve Japonya. Bırakın olimpiyatı, çeyrek finali. Önce gruptan çıkalım, sonrasına bakarız!

Üstteki bu paragraf, bir önceki yazımdan… Ne oldu?

“Oyuncu yetiştiremiyoruz. Final maçlarını oynayamıyoruz. Serbest atış, üçlük yüzdelerimiz facia! Sokamazsak kazanamayız” demedik mi? Ne oldu?

Kuralar çekilir çekilmez hedef maçının tamamen Çekya olacağı ortadayken, ABD'yi yenmeye oynadık. Ne oldu?

Hadi ABD'yi yendik diyelim…

Çekya'yı yenemediğimiz zaman üçlü averajla yine son 16'ya kalamayacağımızı kim biliyordu, kim söyledi? Ne oldu?

Basketbol emekçisi spiker-muhabir-yazar arkadaşlar övgüler düzdükleri, “ABD'yi finalde yeneriz” dedikleri takım için şimdi “Oyuncu sıkıntımız var” diyorlar. Hayrola, ne oldu?

Dibe vuran kadınlardan sonra erkek milli takımlar da sallanıyor. Kulüplerin ekonomik sorunları, torpilli antrenörler, menajerlerin kurduğu takımlar vs…

Dünya Kupası'nda 16'ya giremeyen bir ülkenin ligi için “Avrupa'nın en iyisi” diyorlar ama bu işler konuşmakla, sağı-solu kandırmakla, basketbolun iyiliği için doğruları söyleyenlere saldırmakla olmuyor.

Üçüncü sınıf basketbol ülkelerinin seviyesine düştük ama ikinci turda Karadağ'ı, Yeni Zelanda'yı yenersek, Çekya yenilgisinden sonra ortadan kaybolanlar “Başarı” diye yeniden ortaya çıkabilir, dikkat!

Önce şunu anlatsınlar: Kaç ‘misafir' hangi kriterlere göre kim tarafından Çin'e nasıl götürülüp ağırlandı?

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