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Monza pole pozisyonu Charles Leclerc’ın
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Monza pole pozisyonu Charles Leclerc’ın

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İtalya'da yapılıyor. Monza'da yapılan sıralama turlarında ilk sırayı Ferrari'den Charles Leclerc aldı.

SKOR DIŞ HABER 7 Eylül 2019 17:29

Antrenman turları Ferrari pilotlarının üstünlüğü ile geçti. Cuma günü yağan yağmur dereceleri etkilese de cumartesi günü 1:21.00 civarında dereceler izledik.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Sergio Perez’in aracındaki sorun sebebiyle kenara çekmesiyle kırmızı bayraklar sallandı. Verilen ara sonrasında ilk seansa devam edildi. İlk seansın flaş gelişmesi tur zamanı atamayan Max Verstappen’in 20. sırada kalarak elenmesiydi.

İkinci seansta pilotlar 1:19.00’lara inmeyi başardı. Ferrari’nin başarılı turlarına Lewis Hamilton’dan 1:19.464 ile cevap geldi. İngiliz pilot bu seansı lider kapatmayı başardı.

Üçüncü seansa takımlar hızlı başladı. Alfa Romeo’dan Kimi Raikkonen’in duvara toslamasıyla üçüncü seansta kırmızı bayraklar salladı. Seansa verilen ara sonrası bitime çok kısa bir süre kala başladı. Pistte bulunan dokuz aracın yedisi tur zamanına başlamadan damalı bayrağı geçemeyerek son bir tur atma şansını kaybetti. Bu sayede o ana kadar en iyi turu atan Charles Leclerc 1:19.307 ile pole pozisyonunu almayı başardı.

Son güncelleme 17:29 | 7 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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