ŞİFRESİZ MİLLİ MAÇ CANLI İZLE: İşte millilerin 11’i! Türkiye Andorra maçı canlı yayın

Millilerin Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde bugünkü rakibi Andorra. Maça saatler kala taraftarlar Türkiye Andorra milli maçının hangi kanaldan şifresiz canlı izlenebileceğini merak ediyor. Peki Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan şifresiz canlı yayınlanacak? İşte milli maç canlı izleme linki…

TÜRKİYE-ANDORRA KARŞILAŞMASI 7 EYLÜL'DE

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

İLK 11 BELLİ OLDU

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın, Cenk Tosun

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ANDORRA İLE 3. KEZ

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013’te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019’da karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM 573. KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile bu akşam yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 248’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491’ini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.