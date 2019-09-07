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Galatasaray Kulübü’nden Galatasaray Lisesi’ne Prof. Dr. Vahdettin Engin atandığı için tepki!
Galatasaray

Galatasaray Kulübü’nden Galatasaray Lisesi’ne Prof. Dr. Vahdettin Engin atandığı için tepki!

Türkiye'nin önemli okullarından olan ve Galatasaray Spor Kulübü'nün temelinin atıldığı Galatasaray Lisesi'ne, Prof. Dr. Vahdettin Engin'in müdür olarak atanması gündem oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe taraftarı olan Engin'in atanmasına resmi siteden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi!

7 Eylül 2019 15:18

Galatasaray, Galatasaray Lisesi müdürlüğüne yapılan atama hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.

Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez.

Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Son güncelleme 15:18 | 7 Eylül 2019
Galatasaray Kulübü galatasaray lisesi Prof. Dr. Vahdettin Engin
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OGP
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3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
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3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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