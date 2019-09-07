Galatasaray Kulübü’nden Galatasaray Lisesi’ne Prof. Dr. Vahdettin Engin atandığı için tepki!

Galatasaray, Galatasaray Lisesi müdürlüğüne yapılan atama hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.

Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez.

Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,