Fransa Arnavutluk maçında marş skandalı! Arnavutluk oyuncuları tepki gösterdi…

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin grubunda yer alan Fransa ile Arnavutluk, Fransa’da bir araya geldi. Müsabaka öncesi milli marşların çalınacağı sırada büyük bir skandal yaşandı.

Arnavutluk Milli Marşı’nın çalınacağı esnada yanlışlıkla Andorra Milli Marşı çalındı. Saint-Denis’de taraftarlar neler yaşandığını fark etmezken futbolcular da yaşanan bu skandaldan ötürü şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Arnavutluk takımının yanlış marş çalındığı sırada verdiği reaksiyon.pic.twitter.com/yZyb94BTFM — SKOR (@SozcuSkor) September 7, 2019

İKİNCİ DEFA YANLIŞ MARŞ ÇALINDI

Skandalın ardından futbolcular Arnavutluk Milli Marşı’nı beklerken bir hata daha yaşandı ve Ermenistan Milli Marşı çalındı. Üst üste iki absürd hataya oldukça sinirlenen Arnavutluk Milli Takımı’nın tepkisi nedeniyle karşılaşma 7 dakika geç başladı.

Karşılaşmayı takip edenlerin iddiasına göre Ermenistan Milli Marşı’nın sehven çalınması nedeniyle Ermenistan halkından anonsla özür dilendi.

CANLI YAYIN | Türkiye Andorra maçı 0-0 (ilk yarı sonucu) Türkiye Andorra maçı için nefesler tutuldu... A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5.maçında Andorra`yı konuk ediyor. A Milliler Vodafone Park Stadı`nda oynanan karşılaşmayı kazanması halinde grupta puanını 12`ye çıkaracak. Türkiye Andorra maçını canlı olarak SKOR farkıya dakika dakika takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku