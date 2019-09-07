SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Zor oldu ama sonu güzel oldu!
Fransa Arnavutluk maçında marş skandalı! Arnavutluk oyuncuları tepki gösterdi…
Milli Takımlar

Fransa Arnavutluk maçında marş skandalı! Arnavutluk oyuncuları tepki gösterdi…

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takım'ın da yer aldığı H Grubu'nda Fransa, Arnavutluk'u konuk ederken maç öncesi skandal yaşandı. Maç önü seremonisinde Arnavutluk Milli Marşı yerine önce Andorra, daha sonra ise Ermenistan Milli Marşı çalındı! Skandal nedeniyle maç 7 dakika geç başladı.

7 Eylül 2019 22:49

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin grubunda yer alan Fransa ile Arnavutluk, Fransa’da bir araya geldi. Müsabaka öncesi milli marşların çalınacağı sırada büyük bir skandal yaşandı.

Arnavutluk Milli Marşı’nın çalınacağı esnada yanlışlıkla Andorra Milli Marşı çalındı. Saint-Denis’de taraftarlar neler yaşandığını fark etmezken futbolcular da yaşanan bu skandaldan ötürü şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İKİNCİ DEFA YANLIŞ MARŞ ÇALINDI

Skandalın ardından futbolcular Arnavutluk Milli Marşı’nı beklerken bir hata daha yaşandı ve Ermenistan Milli Marşı çalındı. Üst üste iki absürd hataya oldukça sinirlenen Arnavutluk Milli Takımı’nın tepkisi nedeniyle karşılaşma 7 dakika geç başladı.

Karşılaşmayı takip edenlerin iddiasına göre Ermenistan Milli Marşı’nın sehven çalınması nedeniyle Ermenistan halkından anonsla özür dilendi.

07 Eylül 2019 CANLI YAYIN | Türkiye Andorra maçı 0-0 (ilk yarı sonucu) Türkiye Andorra maçı için nefesler tutuldu... A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5.maçında Andorra`yı konuk ediyor. A Milliler Vodafone Park Stadı`nda oynanan karşılaşmayı kazanması halinde grupta puanını 12`ye çıkaracak. Türkiye Andorra maçını canlı olarak SKOR farkıya dakika dakika takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:37 | 8 Eylül 2019
arnavutluk EURO 2020 Elemeleri fransa UEFA Euro 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ