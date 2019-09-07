Filenin Sultanları tarih yazdı! Türkiye 3-1 Polonya | 2019 Kadınlar EuroVolley

Türkiye Polonya canlı! Ankara’nın ev sahipliğinde devam eden 2019 Kadınlar EuroVolley’de heyecan Türkiye Polonya maçı ile devam etti. Filenin Sultanları, muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18’lik setlerle Polonya’yı mağlup etti ve 2003’ten bu yana ilk kez finale yükseldi. Çeyrek finalde güçlü Hollanda’yı set vermeden saf dışı bırakan Türkiye, Almanya’yı 3-2 mağlup eden Polonya ile kozlarını paylaştı. 12 bin seyircinin önünde Ankara Spor Salonu’nda Filenin Sultanları zafere ulaştı ve finalde Sırbsitan’ın rakibi oldu.

TÜRKİYE 3-1 POLONYA / 25-17, 25-16, 14-25, 25-18

VE MAÇ SONA ERDİ: Türkiye 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı!

4. SET: Türkiye 21-15 Polonya / Hande Baladın da üçüncü setteki düşüşünün ardından oyuna döndü ve ağırlığını tüm oyuncularımız gibi ortaya koydu!

4. SET: Türkiye 14-13 Polonya / Nefes kesen mücadele devam ediyor. Liberomuz Simge Aköz her zor topta müthiş kurtarışlarıyla takımı ateşliyor. Ebrar Karakurt da aldığı sayılarla takımı ateşliyor.

4. SET: Türkiye 6-6 Polonya / İnanılmaz bir mücadele izliyoruz iki takım da varını yoğunu sahaya yansıtıyor. Polonya mola aldı.

3. SET SONA ERDİ: Türkiye 14-25 Polonya / Rakibimiz 2-0’a güçlü bir reaksiyon gösterdi ve skor 2-1’e geldi.

3. SET: Türkiye 13-20 Polonya / Giovanni Guidetti bu sette yer yer rotasyon da yapıyor. Dördüncü sete doğru gidiyoruz…

3. SET: Türkiye 9-14 Polonya / Polonya reaksiyon gösterdi ve bu sette üstünlük kurmayı başardı.

2. SET SONA ERDİ: Türkiye 25-16 / Türkiye setlerde 2-0 önde! Filenin Sultanları tempoyu düşürmüyor! Pasörümüz Naz Aydemir oyunu tam bir maestro gibi inanılmaz yönlendiriyor!

2. SET: Türkiye 19-14 Polonya / Milliler olağanüstü bir mücadele sergiliyor!

2. SET: Türkiye 9-6 Polonya / Türkiye muhteşem oyununa devam ediyor! Polonya hocası Nawrocki bir mola daha aldı. Meryem Boz bu sete damga vuruyor!

1. SET SONA ERDİ: Türkiye 25-17 Polonya / Türkiye setlerde 1-0 öne geçiyor! 12 bin taraftarımızla oldukça dominant başladık!

1. SET: Türkiye 17-14 Polonya / Polonya bir mola daha aldı. Kübra Akman‘ın çok iyi oyunu ve çok çok etkili servislerimizle öndeyiz.

1. SET: Türkiye 8-3 Polonya / Milliler inanılmaz başladı! Polonya mola almak zorunda kaldı!

19.30: Ankara’da tarihi maç başladı!

TÜRKİYE POLONYA MAÇI

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika)

TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

TÜRKİYE: Simge (L), Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Aylin (L), Fatma, Ebrar

BAŞANTRENÖR: Giovanni Guidetti

POLONYA: Grajber, Alagierska, Kakolewska, Lukasik, Stenzel (L), Stysiak, Efimienko-Mlotkowska, Maj-Erwardt (L), Wolosz, Wojcik, Medrzyk, Smarzek-Godek, Zaroslinska-Krol, Kowalewska

BAŞANTRENÖR: Jacek Nawrocki

Rakibimiz Sırbistan!

2019 Kadınlar EuroVolley’de ilk yarı final maçında Sırbistan’la İtalya bir araya geldi. Sırbistan, 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20’lik setlerle 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. 8 Eylül Pazar günü 17.00’de Polonya ile İtalya üçüncülük maçı, 19.30’da ise Türkiye ile Sırbistan, Avrupa’nın bir numarasını belirleyecek final maçı oynayacak.

Hedefimiz ilk altın!

Türkiye’nin turnuva tarihinde bir gümüş ve iki bronz madalyası bulunuyor. Türkiye, 2003’te yine ev sahipliği yaptığımız turnuvada finalde Polonya’ya mağlup olup gümüş madalya elde etmişti. Türkiye iki bronz madalyasının ilkini 2011, ikincisini ise son şampiyonada 2017’de elde etmişti.

Polonya’nın ise 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyası bulunuyor. İki altınını 2003 ve 2005’te üst üste iki turnuvada alan Polonya’nın kürsüye son çıktığı turnuva ise 2009 oldu. Polonya evindeki turnuvadan bronz madalya ile ayrıldığı organizasyondan bu yana madalya kazanamıyor.

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