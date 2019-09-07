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Fileni Sultanları finalde! Türkiye Sırbistan voleybol final maçı ne zaman?
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Fileni Sultanları finalde! Türkiye Sırbistan voleybol final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final Maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye Voleybol Kadınlar A Milli Takımı'nın rakibi finalde Sırbistan olacak. Peki Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Final maçı saat kaçta hangi kanalda?

7 Eylül 2019 21:54

2019 Kadınlar EuroVolley'de ilk yarı final maçında Sırbistan'la İtalya bir araya geldi. Sırbistan, 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. 8 Eylül Pazar günü 17.00'de Polonya ile İtalya üçüncülük maçı, 19.30'da ise Türkiye ile Sırbistan, Avrupa'nın bir numarasını belirleyecek final maçı oynayacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbıstan arasındaki EuroVolley final maçı 8 Eylül Pazar Günü 19.30’da oynanacak. Maçın kanalı henüz netleşmese de TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Son güncelleme 21:54 | 7 Eylül 2019
filenin sultanları Sırbistan türkiye voleybol
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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