Fileni Sultanları finalde! Türkiye Sırbistan voleybol final maçı ne zaman?

2019 Kadınlar EuroVolley'de ilk yarı final maçında Sırbistan'la İtalya bir araya geldi. Sırbistan, 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. 8 Eylül Pazar günü 17.00'de Polonya ile İtalya üçüncülük maçı, 19.30'da ise Türkiye ile Sırbistan, Avrupa'nın bir numarasını belirleyecek final maçı oynayacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbıstan arasındaki EuroVolley final maçı 8 Eylül Pazar Günü 19.30’da oynanacak. Maçın kanalı henüz netleşmese de TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.