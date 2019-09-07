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Falcao gollere başladı
Galatasaray

Falcao gollere başladı

Galatasaray, U19 takımıyla yaptığı 11'e 11 maçı 4-0 kazanırken Falcao 2 gol kaydetti.

7 Eylül 2019 13:59

Galatasaray, Süper Lig’in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maçta Kolombiyalı yıldız Falcao 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11’e 11 taktik çalışması yapıldı. A takım, çift kale maçı 4-0’lık skorla kazanırken goller Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram’dan geldi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 13:59 | 7 Eylül 2019
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